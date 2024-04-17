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        İskenderun Belediye Başkanı Dönmez'den Kaymakam Demiryürek'e ziyaret

        İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Kaymakam Murat Sefa Demiryürek'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 09:27 Güncelleme: 17.04.2024 - 09:27
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        İskenderun Belediye Başkanı Dönmez'den Kaymakam Demiryürek'e ziyaret
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        İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Kaymakam Murat Sefa Demiryürek'i ziyaret etti.

        Dönmez, Kaymakam Demiryürek'e makamında ziyaret gerçekleştirdi.

        İskenderun için yapımı devam eden ve yapılması gereken yakın, orta ve uzun ölçekli projeler hakkında bilgi veren Dönmez, kabulü için Kaymakam Demiryürek'e teşekkür etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demiryürek de Dönmez'e başarılar diledi.

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