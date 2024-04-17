Samandağ'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı.
Mehmet D. yönetimindeki 31 ST 135 plakalı otomobil, çevre yolu Yeşilada mevkisinde karşı yönden gelen Abdullah C. idaresindeki 31 AOU 700 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan iki araç sürücüsü, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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