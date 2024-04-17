Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler, yaptıkları incelemede, durdurulan kişilerin Suriye uyruklu olduğunu ve yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konarlı Mahallesi'nde durumlarından şüphelendikleri 10 kişiyi durdurdu.

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