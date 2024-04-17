Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 10 yabancı uyruklu yakalandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 10 yabancı uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konarlı Mahallesi'nde durumlarından şüphelendikleri 10 kişiyi durdurdu.
Ekipler, yaptıkları incelemede, durdurulan kişilerin Suriye uyruklu olduğunu ve yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.
Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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