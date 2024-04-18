Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Belen ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Belen ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kömürçukuru Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
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