Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Dörtyol'da güreş ve masa tenisi yarışmaları düzenlendi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde güreş ve masa tenisi müsabakaları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 15:05 Güncelleme: 20.04.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dörtyol'da güreş ve masa tenisi yarışmaları düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde güreş ve masa tenisi müsabakaları yapıldı.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında spor müsabakaları organize edildi.

        Bu kapsamda Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen okullar arası güreş ve masa tenisi yarışmalarına 330 öğrenci katıldı.

        Müsabakalarda dereceye giren sporcular, 23 Nisan'da yapılacak törende ödüllerini alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        SMA hastaları için yeni çalışma! Gen tedavisinin öncüsü Dr. Wilson: İlk aşamalarını oluşturduk
        SMA hastaları için yeni çalışma! Gen tedavisinin öncüsü Dr. Wilson: İlk aşamalarını oluşturduk
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı

        Benzer Haberler

        Bakan Yardımcısı Yenigün'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'e ziy...
        Bakan Yardımcısı Yenigün'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'e ziy...
        Depremzede İskenderun esnafı, müşterisini prefabrik çarşıda ağırlıyor
        Depremzede İskenderun esnafı, müşterisini prefabrik çarşıda ağırlıyor
        Hatay'da 4 firari hükümlü ve 5 şüpheli yakalandı
        Hatay'da 4 firari hükümlü ve 5 şüpheli yakalandı
        Şehit polis Şimşek'in adı, memleketi Hatay'daki okulda yaşatılacak
        Şehit polis Şimşek'in adı, memleketi Hatay'daki okulda yaşatılacak
        Prof. Dr. Naci Görür, Hatay'da "Deprem Dirençli İskenderun" söyleşisinde ko...
        Prof. Dr. Naci Görür, Hatay'da "Deprem Dirençli İskenderun" söyleşisinde ko...
        Hatay'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Hatay'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı