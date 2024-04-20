Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye, Yıldırımtepe ve Numune mahallelerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili araştırma yaptı.
Kimliği tespit edilen şüpheliler A.S.Ç. ve İ.T, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.S.Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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