Hatay'da kasten yaralama ve yağma suçlarından aranan zanlı tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kasten yaralama ve yağma suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kasten yaralama ve yağma suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten yaralama ve yağma suçlarından aranan B.Ç'nin kaldığı ikameti tespit etti.
Zanlı, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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