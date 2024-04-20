Bakan Yardımcısı Yenigün, Hatay'da çocuklarla bisiklet sürdü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Hatay'ın Samandağ ilçesinde çocuklarla bisiklete bindi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Hatay'ın Samandağ ilçesinde çocuklarla bisiklete bindi.
Samandağ Kaymakamlığınca, Çevlik-Arsuz bisiklet yolunda şenlik düzenlendi.
Etkinliğe katılan Bakan Yardımcısı Yenigün, çocuklarla birlikte pedal çevirdi.
Yenigün, daha sonra çocuklarla sohbet etti.
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