Depremzede kadınlar ahşaba renk vererek kazanç sağlıyor

SALİM TAŞ - Depremlerden etkilenen Hatay'da, konteyner kentte yaşayan afetzede kadınlar, ahşap boyama ürünleri yaparak hem moral buluyor hem kazanç elde ediyor.

Antakya Nedime Keser Halk Eğitimi Merkezi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları işbirliğiyle açılan iş atölyelerindeki ahşap boyama kurslarını 40 depremzede kadın başarıyla tamamladı.

Kendi çalışmalarını yapmaya başlayan kadınlar, konteyner kentte renklendirdikleri ahşap tepsi, takı kutuları, sehpa gibi ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Konya Konteyner Kenti 2'nci etapta kalan depremzede Arzu Kutlu (38), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerde Antakya ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tek katlı evlerinin yıkıldığını, eşi ve 3 çocuğuyla enkazda kaldıklarını anlattı. Komşuları ve ekiplerin çabasıyla depremden bir gün sonra enkazdan çıkarıldıklarını belirten Kutlu, afette bir oğlunu kaybettiğini söyledi. Kutlu, deprem sonrasında bir süre psikolojik sorunlar yaşadığını, eşi ve iki çocuğuyla zor günler geçirdiklerini ifade etti.

Moral bulmak amacıyla, kaldığı konteyner kentte 8 ay önce açılan ahşap boyama kursuna katıldığını aktaran Kutlu, şöyle devam etti: "Kaldığım konteyner kentte, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında görevli arkadaşlar, açtıkları kurslarla ilgili bilgilendirme yapmak için konteynerleri tek tek geziyorlardı. Benim konteynerime de geldiler, kursa katılmam için beni ikna ettiler. Benim dışarıya çıkacak gücüm yoktu. Hocalarımın sayesinde kursa başladım. Bu süreden sonra psikologlara gitmeyi bıraktım. Bu kursta iyileştim ve hayat buldum."

Kutlu, kurs sayesinde buradaki diğer depremzede kadınlarla bir araya geldiğini ve birbirlerine destek olarak acılarını dindirmeye çalıştıklarını söyledi. Kurs sayesinde hem moral bulduğunu hem de ahşap boyama ürünleri yapmayı öğrendiğini dile getiren Kutlu, "Kursta öğrendiklerimle konteynerimde dekoratif ahşap ürünler yapıyorum. Kendime Instagram hesabı açarak yaptığım ürünleri orada paylaşarak satışa sunuyorum. Oradan sipariş alıyorum. Hem aile bütçeme katkı sağlamaya çalışıyorum hem de psikolojik olarak iyileşiyorum." diye konuştu.