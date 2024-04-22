Hatay'da evin kapısı ve bazı eşyalarını çalan 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde şehir dışına seyahate çıkan ailenin yaşadığı evin kapısını ve bazı eşyalarını çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kışla Mahallesi'nde ikamet eden Sedat Kızgın, ailesiyle tatil amaçlı bir süreliğine şehir dışına çıktı. Seyahat dönüşünde evine hırsız girdiğini fark eden Kızgın, evin kapısı ve buzdolabının da arasında olduğu bazı eşyalarının çalınması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olay yerinde inceleme yaptı.