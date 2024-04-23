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        Hatay'da başarılı sporcular ödüllendirildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 10:29 Güncelleme: 23.04.2024 - 10:29
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        Hatay'da başarılı sporcular ödüllendirildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödülleri verildi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün ev sahipliğinde İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 450 sporcu katıldı.

        Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.​​​​​​​

        Ödül törenine, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Koordinatör Kaymakamlar Miyase Demirkoparan ve Ceyhun Denli, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Demir katıldı. ​​​​​​​

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