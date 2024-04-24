Gaziantep Belediye Başkanı Şahin'den, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'e ziyaret

Açıklamada ziyaretteki konuşmasına yer verilen Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarıyla Hatay'ın yanında ve destekçisi olacağını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Öntürk, Başkan Şahin ve beraberindeki heyetle bir süre sohbet etti.

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