Hatay'da aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
S.S. yönetimindeki 31 TV 901 plakalı otomobil, Sarımazı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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