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        Hatay'da depremde ağır hasar gören iş yeri kısmen çöktü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremlerde ağır hasar gören iş yerinde kısmi çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:39 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:39
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        Hatay'da depremde ağır hasar gören iş yeri kısmen çöktü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremlerde ağır hasar gören iş yerinde kısmi çökme meydana geldi.

        Tarihi Uzun Çarşı'nın Baharatçılar Pasajı'nda bulunan ve 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören tek katlı iş yeri kısmen çöktü.

        Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

        Yaralanan kimsenin olmadığı olay sonrası, çökme yaşanan bina çevresine zabıta ekiplerince güvenlik şeridi çekildi.

        Uzun Çarşı Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Hançer Gündüz, AA muhabirine, ekiplerin kısa sürede alanda önlem aldıklarını söyledi.

        Çarşının kentin simgesi olduğunu belirten Gündüz, "Burada depremlerde hasar alan yapıların bir an önce yıkılması lazım. Yıkılacak olanlar yıkılmalı, yapılması gerekenler de bir an önce yapılmalıdır. Paniğe gerek yok, Uzun Çarşı'mız dimdik ayakta. İnşallah hep öyle kalacak, daha da güzel olacak." dedi.

        Gündüz, Uzun Çarşı'da herhangi bir olumsuz durumun olmadığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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