Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da depremzede çiftçilere pamuk ve soya tohumu desteği

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Hatay'da depremde zarar gören 3 bin 60 çiftçiye yüzde 75'i hibe destekli olmak üzere 190 ton pamuk ve 30 ton soya tohumu desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 17:48 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da depremzede çiftçilere pamuk ve soya tohumu desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Hatay’da depremde zarar gören 3 bin 60 çiftçiye yüzde 75'i hibe destekli olmak üzere 190 ton pamuk ve 30 ton soya tohumu desteği sağlandı.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kırıkhan ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nde düzenlenen tohum dağıtım töreninde, 6 Şubat 2023'teki depremlerden bu yana kentte çiftçilere 1 milyar 100 milyon lira hibe yatırım desteği verildiğini söyledi.

        Depremlerin ardından Hatay'da, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinatörlüğünde "Hatay Depremin Yaralarını Pamuk ile Sarıyor" ve "Hatay İli Soya Üretimin Kapasitesinin Arttırılması" projelerinin hayata geçirildiğini anlatan Masatlı, şöyle devam etti:

        "Bu kapsamda üreticilerimizin en önemli gider kaynaklarından olan tohum giderleri de bir şekilde karşılanmış oluyor. Hatay Depremin Yaralarını Pamuk ile Sarıyor Projesi kapsamında yaklaşık 76 bin dekar alanda 190 ton sertifikalı pamuk tohumunu Antakya, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Hassa, Belen ve Altınözü ilçelerimizde yaklaşık 3 bin üreticimize dağıtımı gerçekleştirilecektir. Hatay İli Soya Üretimin Kapasitesinin Arttırılması kapsamında ise Kırıkhan, Kumlu ve Antakya ilçelerimiz genelinde 3 bin dekar alanda 30 bin kilogram sertifikalı soya tohumunun da dağıtımını 60 çiftçimize yapmış olacağız."

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu da pamuk ve soya tohumu desteğinin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

        Hatay'da pamuk ve soya üretimine katkı sağlamak amacıyla sertifikalı tohum desteğinde bulunduklarını belirten Emiralioğlu, şunları kaydetti:

        "Türkiye genelinde pamuk üretiminde prim, mazot, gübre desteklemelerimiz var. Türkiye'de ilk defa pamuk tohumunu yüzde 75 hibeli olarak Hatay ilimizde uygulamış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun, üreticilerimiz için inşallah bereketli kazançlar sağlar."

        Konuşmaların ardından çiftçilere pamuk ve soya tohumu dağıtımı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü
        Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Sosyal medya fenomeninin ölümünde korkunç iddia!
        Sosyal medya fenomeninin ölümünde korkunç iddia!
        Okan Buruk'tan takıma uyarılar!
        Okan Buruk'tan takıma uyarılar!
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Arda Turan, İtalyanlara konuştu
        Arda Turan, İtalyanlara konuştu
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu

        Benzer Haberler

        İskenderun Körfezi'nde ürün tankeri gemisi kalkış esnasında karaya oturdu
        İskenderun Körfezi'nde ürün tankeri gemisi kalkış esnasında karaya oturdu
        Belen Kaymakamı Yılmaz, muhtarlarla buluştu
        Belen Kaymakamı Yılmaz, muhtarlarla buluştu
        İskenderun'da karaya oturan Yunanistan bayraklı gemi kurtarıldı
        İskenderun'da karaya oturan Yunanistan bayraklı gemi kurtarıldı
        Hatay'da depremde ağır hasar gören iş yeri kısmen çöktü
        Hatay'da depremde ağır hasar gören iş yeri kısmen çöktü
        Hatay'da aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaraland...
        Hatay'da aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaraland...
        Hatay'da ambulans helikopter 4 günlük bebek için havalandı
        Hatay'da ambulans helikopter 4 günlük bebek için havalandı