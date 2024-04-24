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        Hatay'da sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 21:42 Güncelleme: 24.04.2024 - 21:42
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        Hatay'da sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Deniz Mahallesi'ndeki eğitim gördüğü özel bir kreşten çıkan Tuna Miçooğulları (3), kreşin yan tarafında bulunan sulama kanalına düştü.

        Tuna Miçooğulları'nın suda çırpındığını gören vatandaşlar, çocuğu sudan çıkarttı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Miçooğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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