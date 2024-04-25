Hatay'da sahipsiz köpekten kaçarken düşen genç kızın ayağı kırıldı

Sahipsiz köpeklerin toplanmasını isteyen Açar, "Kızım köpekten korkup kaçınca ayağını kırdı. Ayağından ameliyat oldu. Kızım lise öğrencisi, raporunu aldık, birkaç gün okula gidemeyecek. Sokak köpeklerinin toplatılmasını istiyorum. Herkese saldırıyor. Yetkililere sesleniyorum; bu köpekleri toplasınlar, benim kızım zarar gördü başkaları görmesin." dedi.

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