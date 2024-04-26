Hatay'da Kut'ül Amare Zaferi kutlandı
Hatay'ın Belen ilçesinde, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Hatay'ın Belen ilçesinde, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Belen Hükümet Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Öğrencilerin şiir okumasıyla devam eden programda "Önce Vatan" oratoryo gösterisi yapıldı.
Program öğrencilerden oluşan koronun konserinin ardından sona erdi.
Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, Kut'ül Amare'nin önemini anlattı.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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