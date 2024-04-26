Hatay'da ormanlık alanlara girişler 1 Mayıs'tan itibaren yasaklandı

"Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca 25 Nisan 2024 tarihinde toplanan Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunun kararı uyarınca Hatay il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 1 Mayıs-30 Kasım tarihleri arasında yasaklanmıştır."

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