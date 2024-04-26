GÜNCELLEME - Hatay'da cami önünde silahlı saldırı sonucu öldürülen imamın cenazesi toprağa verildi

Cenazeye, İnci'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de katıldı.

Denizciler Mahallesi'nde bulunan Çamlık Camisi imamı Hasan İnci (40) sabah namazı için görev yaptığı camiye gittiği sırada komşusu M.A.Ö'nün saldırısına uğradı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah namazı için görevli olduğu camiye gittiği sırada husumetli komşusu tarafından pompalı tüfekle öldürülen Hasan İnci'nin cenazesi toprağa verildi.

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