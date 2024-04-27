Hatay'da otomobile tutunarak giden bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
Hatay'ın Defne ilçesinde, bisikletli çocuğun trafikte seyir halindeki otomobile tutunarak ilerlemesi başka bir aracın kamerasınca görüntülendi.
Hatay'ın Defne ilçesinde, bisikletli çocuğun trafikte seyir halindeki otomobile tutunarak ilerlemesi başka bir aracın kamerasınca görüntülendi.
Subaşı mevkisinde, bisikletli bir çocuk seyir halindeki otomobile tutunarak yaklaşık 2 kilometre boyunca bu şekilde yol aldı.
Bir eliyle otomobilin kapısına tutunan çocuk, yaklaşık 50 kilometrelik hızla yolculuğunu sürdürdü.
Tehlikeli yolculuk, Defne Devlet Hastanesi kavşağı yakınında son buldu.
Bisikletlinin tehlikeli yolculuğu başka bir aracın kamerasına yansıdı.
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