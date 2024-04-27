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        Hatay'da depremzede çocuklar için şenlik düzenlendi

        Afrika'nın Renkleri Derneği, Hatay'da depremlerden etkilenen çocuklar için şenlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 16:59 Güncelleme: 27.04.2024 - 16:59
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        Hatay'da depremzede çocuklar için şenlik düzenlendi
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        Afrika'nın Renkleri Derneği, Hatay'da depremlerden etkilenen çocuklar için şenlik düzenledi.

        Antakya Mahmut Yarım İlkokulu bahçesinde gerçekleşen şenlikte, depremzede çocuklar müzik eşliğinde oyunlar oynadı.

        Palyaço gösterilerinin sunulduğu ve çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

        Afrika'nın Renkleri Derneği Başkanı Yavuz Atalay, yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ilk günlerinden bu yana Hatay'da çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

        Atalay, düzenledikleri etkinlikle çocuklarla güzel bir gün geçirdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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