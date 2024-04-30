Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da depremzedeler yaşadıkları konteyner kenti güzelleştirerek gelir elde ediyor

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilen depremzedeler, hem yaşadıkları konteyner kentleri güzelleştiriyor hem de gelir elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:01 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da depremzedeler yaşadıkları konteyner kenti güzelleştirerek gelir elde ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilen depremzedeler, hem yaşadıkları konteyner kentleri güzelleştiriyor hem de gelir elde ediyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 ve Hatay merkezli 20 Şubat 2023 depremlerinde yıkımın yaşandığı Defne ilçesinde 25 noktaya konteyner kent kuruldu.

        Kentteki konteyner yaşam alanlarının temizlik ve düzeninde görev alması için destek programları kapsamında 600 kişiye istihdam sağlandı.

        İstihdam edilen depremzede personel, konteyner kentlerin temizliğinden peyzaj düzenlemesine ilaçlanmasından burada kalan yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşların yaşam alanlarının temizlenmesine kadar birçok işte görev alıyor.

        Depremzede Erkan Uysal, AA muhabirine, TYP sayesindeki iş imkanı ile yaşadıkları alanları güzelleştirerek kazanç elde etme fırsatı bulduklarını söyledi.

        Konteyner kentlerdeki tüm eksiklikleri gidermek için çalıştıklarını anlatan Uysal, "Hep birlikte konteyner kentleri aile ortamı içerisinde güzel bir yaşam alanına çevirmeye çalışıyoruz. Konteyner kentlerimize branda çekme ihtiyacı oluyor, branda çekimi yapıyoruz. Alanda peyzaj işleri yapıyoruz. Vatandaşlarımıza kaymakamlığımız tarafından yapılan gıda ve hijyen kolisi dağıtımlarına da destek veriyoruz." diye konuştu.

        Uysal, temizlik ve çevre düzenlemesinin yanı sıra konteyner kentlerde meyve fidanı dikimi de gerçekleştirdiklerini belirtti.

        TYP personeli Bedia Yurtman da konteyner kentte temizlik işlerinde görev yaptığını anlattı.

        Bu iş sayesinde gelir de elde ettiğini belirten Yurtman, "Ben de konteyner kentte yaşayan biriyim. Çevremizi daha güzel hale getirmeye iyileştirmeye çalışıyoruz. Kendi yaşadığım konteyner kentte de aynı şekilde düzenlemeler yapıyoruz." dedi.

        - "Konteyner kentleri güzel hale getirmeye çalışıyoruz"

        Konteyner kentlerin ilaçlamasını yapan depremzede Erdi Habip de TYP kapsamında 11 aydır görev yaptığını söyledi.

        Sıcak havalarla birlikte haşerelere karşı günlük ilaçlama yaptığını ifade eden Habip, şöyle konuştu:

        "Çalışma arkadaşlarımızla beraber toplum yararına faydalı olabilecek her şeyi yapıyoruz. Görev aldığımız konteyner kentlerimizde ilaçlama yapıyor, çadır çekiyor gerekli görevleri yerine getiriyoruz. Elimizden geldiğince konteyner kentleri çok güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımızla beraber düzenli bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz."

        Habip, zorlu deprem döneminde kendisine iş imkanı sağlayan Defne Kaymakamlığına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Kamuda tasarrufun detayları
        Kamuda tasarrufun detayları
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend

        Benzer Haberler

        Hatay'da aranan 4 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da aranan 4 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da darbedilerek öldürülen kişinin ailesinden soruşturmanın genişletil...
        Hatay'da darbedilerek öldürülen kişinin ailesinden soruşturmanın genişletil...
        Hatay'da depremzede çocuklar arasında düzenlenen futbol turnuvası başladı
        Hatay'da depremzede çocuklar arasında düzenlenen futbol turnuvası başladı
        Hatay'da depremzede çocuklar model uçak etkinliğinde eğlendi
        Hatay'da depremzede çocuklar model uçak etkinliğinde eğlendi
        Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Hatay'da ziyarete açıldı
        Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Hatay'da ziyarete açıldı
        Hatay'da jandarmanın bulduğu yaralı kartal tedaviye alındı
        Hatay'da jandarmanın bulduğu yaralı kartal tedaviye alındı