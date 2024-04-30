Hatay'da 2 ruhsatsız silah ele geçirildi

Araçta ruhsatsız tüfek ve tabanca bulan ekipler, İ.E.Ç. ve S.D'yi gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

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