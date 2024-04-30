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        Hatay'da 1 firari hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 13:55 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:55
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        Hatay'da 1 firari hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli ile hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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