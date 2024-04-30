Hatay'da hafriyat yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hafriyat yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hafriyat yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GBP 217 plakalı kamyon, Karlısu Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
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