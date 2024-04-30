Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Avcılar Çeşmesi mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.
Yangında 100 metrekare ormanlık alan zarar gördü.
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