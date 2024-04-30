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        Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 16:39 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:39
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        Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Avcılar Çeşmesi mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

        Yangında 100 metrekare ormanlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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