Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 zanlıdan 15'i tutuklandı
Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antakya, Reyhanlı, İskenderun ve Dörtyol ilçelerindeki 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde 1035 uyuşturucu hap, 61,44 gram sentetik uyuşturucu, 13,66 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca ve 8 tüfek, 750 gram barut, 4 kılıç, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 9 sikke ile minyatür heykel ele geçirildi.
Ekipler, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.