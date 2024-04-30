Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 zanlıdan 15'i tutuklandı

Adreslerde 1035 uyuşturucu hap, 61,44 gram sentetik uyuşturucu, 13,66 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca ve 8 tüfek, 750 gram barut, 4 kılıç, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 9 sikke ile minyatür heykel ele geçirildi.

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