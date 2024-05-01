Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

        Hatay'ın Belen ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 20:47 Güncelleme: 01.05.2024 - 20:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Belen ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Sarımazı Mahallesi'nde müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Yangında dumandan etkilenen M.Y, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "1 Mayıs'ta 226 kişi gözaltına alındı"
        "1 Mayıs'ta 226 kişi gözaltına alındı"
        "Netanyahu, esir ailelerinden yardım istedi"
        "Netanyahu, esir ailelerinden yardım istedi"
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İsmail Kartal'dan Krunic kararı
        İsmail Kartal'dan Krunic kararı
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Kendisini bıçaklayanı 1 yıl sonra öldürdü
        Kendisini bıçaklayanı 1 yıl sonra öldürdü
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Meteoroloji: 4 gün tüm yurtta yağış var
        Meteoroloji: 4 gün tüm yurtta yağış var
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Bir taraf bahar diğer taraf kar
        Bir taraf bahar diğer taraf kar
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Eşin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi!
        Eşin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi!

        Benzer Haberler

        Şehit Uzman Çavuş Ertaş, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Uzman Çavuş Ertaş, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ertaş, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ertaş, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
        Hatay'da yüksekten düşen kişi öldü
        Hatay'da yüksekten düşen kişi öldü
        Hatay'da vinçle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Hatay'da vinçle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Hatay'a şehit ateşi düştü
        Hatay'a şehit ateşi düştü
        Hatayspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
        Hatayspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı