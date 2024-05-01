Hatay'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Hatay'ın Belen ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Sarımazı Mahallesi'nde müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Yangında dumandan etkilenen M.Y, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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