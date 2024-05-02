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        Erzin'de bisiklet turu düzenlendi

        Hatay'ın Erzin ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 10:35 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:35
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        Erzin'de bisiklet turu düzenlendi
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.

        İki Gün İki Teker Bisiklet Spor Kulübü Derneğince düzenlenen etkinlik, ilçe merkezinde başladı.

        Katılımcılar, 30 kilometrelik rotada pedal çevirdi.

        Turun ardından bisikletliler, mesire alanlarında çevre temizliği gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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