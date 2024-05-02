Erzin'de bisiklet turu düzenlendi
Hatay'ın Erzin ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.
İki Gün İki Teker Bisiklet Spor Kulübü Derneğince düzenlenen etkinlik, ilçe merkezinde başladı.
Katılımcılar, 30 kilometrelik rotada pedal çevirdi.
Turun ardından bisikletliler, mesire alanlarında çevre temizliği gerçekleştirdi.
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