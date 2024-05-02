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        Mil-Diyanet Sen üyeleri, imamın yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı

        Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) üyesi bir grup, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah namazı için görevli olduğu camiye gittiği sırada komşusu tarafından pompalı tüfekle öldürülen Hasan İnci'ye yapılan saldırıyı kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 17:14 Güncelleme: 02.05.2024 - 17:14
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        Mil-Diyanet Sen üyeleri, imamın yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı
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        Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) üyesi bir grup, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah namazı için görevli olduğu camiye gittiği sırada komşusu tarafından pompalı tüfekle öldürülen Hasan İnci'ye yapılan saldırıyı kınadı.

        Mil Diyanet-Sen İskenderun İlçe Başkanı Fatin Cambaz ve beraberindekiler, Şehit Pamir Caddesi'nde bir araya geldi.

        Cambaz, burada yaptığı açıklamada, din görevlilerine yapılan saldırıların endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi.

        Saldırıları kınayan Cambaz, öldürülen Hasan İnci'nin adının görevli olduğu camiye ve Kur'an kursuna verilmesini talep etti.

        Konuşmaların ardından öldürülen imam için dualar okundu.

        Hasan İnci, 26 Nisan'da sabah namazı için görevli olduğu Denizciler Mahallesi'nde bulunan Çamlık Camisine gittiği sırada komşusu tarafından gerçekleştirilen pompalı tüfekle saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, cinayet zanlısı komşu M.A.Ö. de tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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