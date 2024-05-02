Mil-Diyanet Sen üyeleri, imamın yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı

Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) üyesi bir grup, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah namazı için görevli olduğu camiye gittiği sırada komşusu tarafından pompalı tüfekle öldürülen Hasan İnci'ye yapılan saldırıyı kınadı.

Mil Diyanet-Sen İskenderun İlçe Başkanı Fatin Cambaz ve beraberindekiler, Şehit Pamir Caddesi'nde bir araya geldi.

Cambaz, burada yaptığı açıklamada, din görevlilerine yapılan saldırıların endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi.