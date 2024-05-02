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        Hatay'da boğazına madeni para kaçan çocuğu amcası kurtardı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde boğazına madeni para kaçan çocuk, amcası tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 18:11 Güncelleme: 02.05.2024 - 18:11
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        Hatay'da boğazına madeni para kaçan çocuğu amcası kurtardı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde boğazına madeni para kaçan çocuk, amcası tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Narlıca Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki evlerinin bahçesinde 3 yaşındaki Ömer Arslan'ın nefes alamadığını fark eden amca Adnan Arslan (23), ehliyet kursundan aldığı eğitim sayesinde Heimlich manevrası uyguladı.

        Amcanın yaptığı müdahale sonrası boğazından madeni para çıkan yeğen, rahat nefes almaya başladı.

        Amca Adnan Arslan, AA muhabirine, öğrendiği Heimlich manevrası sayesinde yeğenini kurtardığını söyledi.

        Yaşadığı anları hiçbir zaman unutmayacağını vurgulayan Arslan, "Küçük yeğenim salıncakta sallanıyordu, o anda da elinde bozuk paralar vardı. Telefonla ilgilendiğim sırada bir anda salıncaktan inerek bana doğru geldi. Yüzü kıpkırmızı, değişik bir renkteydi, gözlerinden de yaşlar akıyor, nefes almakta zorlanıyordu. İlk başta anlamadım. Nefes almadığını hissettiğim anda ise direkt önüme aldım ve Heimlich manevrasına başladım, müdahale ettim. O sırada da panikle abilerimi, yengelerimi çağırdım. Birkaç hamle sonrasında para boğazından çıktı." dedi.

        İnsanların Heimlich manevrasını öğrenmesi gerektiğini kaydeden Arslan, şöyle konuştu:

        "Ben bu Heimlich manevrasını ehliyet sınavı kursunda öğrendim. Öğrendiğim için şu an çok memnunum. Bu manevranın ne kadar önemli olduğunu bugün anladım. Tüm ailelerin öğrenmesi gerekiyor."

        Öte yandan yaşananlar, evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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