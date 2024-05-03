Belen'de muhtarlara eğitim verildi

Eğitimde, muhtarlara görev, yetki ve sorumlulukları da anlatıldı.

Hükümet binasında gerçekleştirilen eğitimde, muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunabilmeleri konularında bilgilendirmede bulunuldu.

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