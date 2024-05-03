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        Belen'de muhtarlara eğitim verildi

        Hatay'ın Belen ilçesinde muhtarlara yönelik hizmetiçi eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 16:08 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:08
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        Belen'de muhtarlara eğitim verildi
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        Hatay'ın Belen ilçesinde muhtarlara yönelik hizmetiçi eğitim verildi.

        Hükümet binasında gerçekleştirilen eğitimde, muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunabilmeleri konularında bilgilendirmede bulunuldu.

        Eğitimde, muhtarlara görev, yetki ve sorumlulukları da anlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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