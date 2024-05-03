Belen'de muhtarlara eğitim verildi
Hatay'ın Belen ilçesinde muhtarlara yönelik hizmetiçi eğitim verildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde muhtarlara yönelik hizmetiçi eğitim verildi.
Hükümet binasında gerçekleştirilen eğitimde, muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunabilmeleri konularında bilgilendirmede bulunuldu.
Eğitimde, muhtarlara görev, yetki ve sorumlulukları da anlatıldı.
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