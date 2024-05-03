Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da depremde hayatını kaybeden 5 öğrencinin anısına 200 fidan dikildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremde vefat eden 5 öğrenci anısına 200 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 20:45 Güncelleme: 03.05.2024 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da depremde hayatını kaybeden 5 öğrencinin anısına 200 fidan dikildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremde vefat eden 5 öğrenci anısına 200 fidan toprakla buluşturuldu.

        Samsun Üniversitesinde öğrenim gören ve tatil için İskenderun'a geldikleri sırada 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitiren 5 öğrenci anısına, fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Samsun ve Ordu'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan 200 öğrenci, Gürsel Mahallesi'ndeki İskenderun KYK Kız Yurdu bahçesinde fidan dikti.

        Öğrenciler, dikilen 200 fidanın üzerine plaketler çakarak depremde kaybettikleri arkadaşlarını andı.

        İskenderun İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, orman haftası etkinliğinde, depremde kaybettikleri öğrencileri özlemle andıklarını söyledi.

        Hayatını kaybeden öğrencilerin anısını yaşattıklarını belirten Gündel, "Hem onların anısına bir ağaç dikme etkinliği oldu hem de öğrencilerimize yeşilin önemini aşılamamız için çocuklarımızı toprakla buluşturduk." dedi.

        Etkinlik fidanların sulanmasıyla son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Aşk iddialarını yalanladı
        Aşk iddialarını yalanladı
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Belen'de eğitim toplantısı yapıldı
        Belen'de eğitim toplantısı yapıldı
        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Belen'de orman yangınları mücadele komisyonu toplantısı yapıldı
        Belen'de orman yangınları mücadele komisyonu toplantısı yapıldı
        Belen'de muhtarlara eğitim verildi
        Belen'de muhtarlara eğitim verildi
        Şehit astsubay başçavuş, Hatay'da toprağa verildi
        Şehit astsubay başçavuş, Hatay'da toprağa verildi
        Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yaşar, Hatay'da son yolculuğuna uğ...
        Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yaşar, Hatay'da son yolculuğuna uğ...