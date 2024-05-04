Hatay'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Emniyet, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çocuklara çeşitli broşür, boyama kitapları ve anahtarlık hediye edildi.

Alandaki stantlara alışveriş merkezindeki vatandaşlar ve çocuklar ilgi gösterdi. Sağlık ekipleri, olası trafik kazalarında ilk yardımın hayat kurtarmada büyük önem taşıdığını anlattı ve çocuklara ilk yardım tekniklerini gösterdi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde oluşturulan etkinlik alanında başta çocuk ve gençlerin trafik güvenliği hakkında bilgi sahibi olmasının önemi anlatıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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