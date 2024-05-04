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        Hatay'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 16:44 Güncelleme: 04.05.2024 - 16:44
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        Hatay'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kentteki bir alışveriş merkezinde oluşturulan etkinlik alanında başta çocuk ve gençlerin trafik güvenliği hakkında bilgi sahibi olmasının önemi anlatıldı.

        Alandaki stantlara alışveriş merkezindeki vatandaşlar ve çocuklar ilgi gösterdi. Sağlık ekipleri, olası trafik kazalarında ilk yardımın hayat kurtarmada büyük önem taşıdığını anlattı ve çocuklara ilk yardım tekniklerini gösterdi.

        Emniyet, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çocuklara çeşitli broşür, boyama kitapları ve anahtarlık hediye edildi.

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