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        Samandağ'da Paskalya ayini düzenlendi

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Paskalya dolayısıyla Azize Tekla Kilisesi'nde ayin yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 13:16 Güncelleme: 05.05.2024 - 13:16
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        Samandağ'da Paskalya ayini düzenlendi
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Paskalya dolayısıyla Azize Tekla Kilisesi'nde ayin yapıldı.

        Papaz Abdullah Yumurta ve Dimyan Yakupoğlu'nun yönettiği ayinde İncil'den bölümler okundu, dua edildi.

        Tutulan dilekler eşliğinde mum yakılan ayin sonunda boyalı yumurtalar tokuşturuldu.

        Ayine, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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