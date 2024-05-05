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        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, trafik uygulamasına katıldı

        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, trafik uygulamasında sürücülerle sohbet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 14:05 Güncelleme: 05.05.2024 - 14:05
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        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, trafik uygulamasına katıldı
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        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, trafik uygulamasında sürücülerle sohbet etti.

        Yılmaz, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla Belen-İskenderun kara yolunda gerçekleştirilen uygulamaya katıldı.

        Durdurulan araç sürücüleriyle sohbet eden Yılmaz, trafik kurallarına uyulmasının önemini anlattı, broşür dağıttı.

        Yılmaz'a İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever de eşlik etti.

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