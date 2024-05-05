Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, trafik uygulamasına katıldı

Yılmaz'a İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever de eşlik etti.

Yılmaz, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla Belen-İskenderun kara yolunda gerçekleştirilen uygulamaya katıldı.

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