Hatay'da ormanlık alanın yakınında ateş yakan kişiye para cezası verildi
Hatay'ın Belen ilçesinde, ormanlık alana yakın bölgede ateş yaktığı belirlenen kişiye 2 bin 52 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın Belen ilçesinde, ormanlık alana yakın bölgede ateş yaktığı belirlenen kişiye 2 bin 52 lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangınlara karşı Soğukoluk Mahallesi'nde devriye görevi yaptı.
Kontrol sırasında ekipler, D.S'nin ormanlık alana yakın bölgede ateş yaktığını tespit etti.
D.S'ye 2 bin 52 lira ceza verildi.
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