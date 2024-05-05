Hatay'da Ülkem Okuyor Derneğince yaptırılan ev, depremzede aileye verildi

Hatay'da Ülkem Okuyor Derneğince yaptırılan prefabrik ev, depremzede aileye tahsis edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde, Esmeray ve İbrahim Altunay çiftinin Antakya ilçesi Karali Mahallesi'ndeki evi yıkıldı.

Altunay çiftinin çocukları Talent (12), Meriç (9) ve Asel (6), eğitimlerini Ülkem Okuyor Derneğince açılan okulda sürdürdü.

Çocuklardan Meriç Altunay'ın evlerinin yıkılmasından dolayı üzgün olduğunu fark eden öğretmenleri, durumu derneğe bildirdi.

Kentte gönüllü sağlık hizmeti sunan acil tıp teknisyeni Havva Aydanur Ertuğrul'un girişimiyle kurulan dernek, ailenin yıkılan evinin yerine prefabrik konut yapmak için "Meriç'i Güldürelim" projesi başlattı.