Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Vatandaşlar evlerindeki suyu temizlemeye çalışırken, belediye ekipleri de tıkanan mazgalları açarak su birikintilerini tahliye etti.

Bazı yollarda su birikintileri oluşurken, Bakras Mahallesi'ndeki bazı binaların zemin katlarındaki evleri su bastı.

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