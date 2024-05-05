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        Hatay'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 20:09 Güncelleme: 05.05.2024 - 20:09
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        Hatay'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        S.S. idaresindeki 31 APZ 890 plakalı otomobil, Pirireis Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan ve yaralanan sürücü ile araçta bulunan K.S. itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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