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        Hatay'da tarihi binada çıkan yangın kontrol altına alındı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1800'lü yıllarda inşa edilen metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 22:22 Güncelleme: 05.05.2024 - 22:22
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        Hatay'da tarihi binada çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1800'lü yıllarda inşa edilen metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı.

        "Catoni Binası" olarak bilinen Yenişehir Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

        Olay yerine gelen İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, ekiplerle görüştü.

        Hasar oluşan metruk binada soğutma işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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