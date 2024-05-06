İskenderun ve Samandağ'da Hıdırellez etkinliği düzenlendi

Vatandaşlar daha sonra Deniz Mahallesi'nde bulunan Hz. Hızır Türbesini ziyaret etti.

Kutlamaya katılan vatandaşlar kağıtlara yazdıkları dilekleri kilisedeki dua bölümüne bırakırken, daha önce dilekleri kabul olanlar ise katılımcılara lokum dağıttı.

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