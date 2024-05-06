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        İskenderun ve Samandağ'da Hıdırellez etkinliği düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ve Samandağ ilçelerinde Hıdırellez, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 12:01 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:01
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        İskenderun ve Samandağ'da Hıdırellez etkinliği düzenlendi
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        Hatay'ın İskenderun ve Samandağ ilçelerinde Hıdırellez, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        İskenderun'da etkinlikler kapsamında Mar Circus Rum Ortodoks Kilisesi'nde program düzenlendi.

        Kutlamaya katılan vatandaşlar kağıtlara yazdıkları dilekleri kilisedeki dua bölümüne bırakırken, daha önce dilekleri kabul olanlar ise katılımcılara lokum dağıttı.

        Samandağ ilçesinde de vatandaşlar kağıtlara yazdıkları dilekleri denize bıraktı.

        Vatandaşlar daha sonra Deniz Mahallesi'nde bulunan Hz. Hızır Türbesini ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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