İskenderun ve Samandağ'da Hıdırellez etkinliği düzenlendi
Hatay'ın İskenderun ve Samandağ ilçelerinde Hıdırellez, çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Hatay'ın İskenderun ve Samandağ ilçelerinde Hıdırellez, çeşitli etkinliklerle kutlandı.
İskenderun'da etkinlikler kapsamında Mar Circus Rum Ortodoks Kilisesi'nde program düzenlendi.
Kutlamaya katılan vatandaşlar kağıtlara yazdıkları dilekleri kilisedeki dua bölümüne bırakırken, daha önce dilekleri kabul olanlar ise katılımcılara lokum dağıttı.
Samandağ ilçesinde de vatandaşlar kağıtlara yazdıkları dilekleri denize bıraktı.
Vatandaşlar daha sonra Deniz Mahallesi'nde bulunan Hz. Hızır Türbesini ziyaret etti.
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