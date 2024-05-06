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        Hataylı berber müşterilerini çizgi film karakterli önlüklerle tıraş ettiği anları kaydetti

        Hatay'da berber Emrecan Çelebi, giydirdiği çizgi film karakterli önlüklere müşterilerinin verdiği eğlenceli tepkileri, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 12:59 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:59
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        Hataylı berber müşterilerini çizgi film karakterli önlüklerle tıraş ettiği anları kaydetti
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        Hatay'da berber Emrecan Çelebi, giydirdiği çizgi film karakterli önlüklere müşterilerinin verdiği eğlenceli tepkileri, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

        Dörtyol ilçesinde yaşayan Çelebi, çocuklar için hazırlanmış çizgi film karakterli berber önlüklerini yetişkin müşterilerinin tıraşı sırasında da kullandı.

        Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Çelebi, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

        Çelebi, AA muhabirine, tıraş ettiği kişileri güldürmek için böyle bir şaka yapmak istediğini söyledi.

        O anları kameraya aldığını ve çok eğlendiklerini belirten Çelebi, "Çocuk tıraş bezini taktığımızda, biz de nasıl tepkiler vereceklerini bilmiyorduk, bize de sürpriz oldu. Ortaya bu görüntüler çıktı. Ben videoyu çekerken çok eğlendim, müşterilerim de çok eğlendi. Özellikle videonun yayılma amacı Hatay'da hayatın biraz daha normale dönüyor olması. Depremden sonra biraz da olsa insanları gülümsetebilmek bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

        Müşterilerden Emir Sert de şaka karşısında çok şaşırdığını ve güldüğünü anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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