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        İskenderun'da asayiş uygulamalarında yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 16:48 Güncelleme: 06.05.2024 - 16:48
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        İskenderun'da asayiş uygulamalarında yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün yapılan asayiş uygulamasında 1113 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladı.

        Çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 6 şüphelinin yakalandığı çalışmada, 2 tabanca, 9 fişek ve 46 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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