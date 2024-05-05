Hatay'da tarihi binada çıkan yangının nedeni araştırılıyor

"Kentimizdeki tarihi eserlerden 'Catoni'nin Konağı' adlı tescilli yapı dün akşam meydana gelen yangın neticesinde tahrip olmuştur. Yangının çıkış sebebi titizlikle araştırılmaktadır. Binanın veya bulunduğu arazinin tescil amacı dışında kullanımı hiçbir şartta mümkün değildir."

Binanın tescilli olduğunu belirten Demiryürek, şu ifadeleri kullandı:

Demiryürek, dün Yenişehir Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap yapıda çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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