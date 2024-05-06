Hatay'da 3 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi
Hatay'da 3 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da 3 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ticareti yapıldığı belirlenen Antakya ve Dörtyol ilçelerindeki adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 3 bin 10 paket sigara ele geçirildi.
Polis ekipleri, şüpheli M.K'yi gözaltına aldı.
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