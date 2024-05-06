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        Hatay'da tarihi binada çıkan yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1800'lü yıllarda inşa edilen metruk binada çıkan yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 17:04 Güncelleme: 06.05.2024 - 17:04
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        Hatay'da tarihi binada çıkan yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1800'lü yıllarda inşa edilen metruk binada çıkan yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap yapıda 5 Mayıs'ta çıkan yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

        Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, binaya giren 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

        Binaya hırsızlık için girdikleri, içeride kıyafetlerini değiştirdikleri ve yangından kısa süre önce ellerinde torbayla çıktıkları iddia edilen K.K. ve C.D. gözaltına alındı.

        Emniyete götürülen 2 zanlının işlemleri sürüyor.

        İskenderun ilçesinde 1800'lü yıllarda inşa edilen, "Catoni Binası" ve "Catoni'nin Konağı" olarak bilinen metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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