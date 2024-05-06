Hatay'da tarihi binada çıkan yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1800'lü yıllarda inşa edilen metruk binada çıkan yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1800'lü yıllarda inşa edilen metruk binada çıkan yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap yapıda 5 Mayıs'ta çıkan yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, binaya giren 2 şüphelinin kimliğini belirledi.
Binaya hırsızlık için girdikleri, içeride kıyafetlerini değiştirdikleri ve yangından kısa süre önce ellerinde torbayla çıktıkları iddia edilen K.K. ve C.D. gözaltına alındı.
Emniyete götürülen 2 zanlının işlemleri sürüyor.
İskenderun ilçesinde 1800'lü yıllarda inşa edilen, "Catoni Binası" ve "Catoni'nin Konağı" olarak bilinen metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.
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