Hatay'da tarihi binada çıkan yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

İskenderun ilçesinde 1800'lü yıllarda inşa edilen, "Catoni Binası" ve "Catoni'nin Konağı" olarak bilinen metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Binaya hırsızlık için girdikleri, içeride kıyafetlerini değiştirdikleri ve yangından kısa süre önce ellerinde torbayla çıktıkları iddia edilen K.K. ve C.D. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.