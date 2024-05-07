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        Hatay'da sahilde erkek cesedi bulundu

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 10:55 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:55
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        Hatay'da sahilde erkek cesedi bulundu
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

        Deniz Mahallesi'nde kıyıda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye 112 Acil Sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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