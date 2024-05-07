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        Hatay'da sahillerde temizlik çalışması yapıldı

        Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçe sahillerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 11:53 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:53
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        Hatay'da sahillerde temizlik çalışması yapıldı
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        Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçe sahillerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Arsuz, Dörtyol, Erzin, İskenderun, Payas, Samandağ ve Yayladağı ilçe sahillerinde atıkları topladı.

        Kıyıdaki araç lastikleri ve çöpleri toplayan ekiplerin çalışmasının devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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