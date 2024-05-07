Hatay'da sahillerde temizlik çalışması yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Arsuz, Dörtyol, Erzin, İskenderun, Payas, Samandağ ve Yayladağı ilçe sahillerinde atıkları topladı.

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